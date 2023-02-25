Клопп: «Салах – легенда «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп думает, что нападающего Мохамеда Салаха уже можно считать легендой мерсисайдцев.

«Салах – легенда «Ливерпуля». Величие таких игроков начинаешь осознавать в тот момент, когда их уже нет в команде. Мы уже видели его величие. Мохамед сделал огромный вклад в историю «Ливерпуля», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Салах является пятым лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля». Египтянин присоединился к команде летом 2017 года, когда перешёл из итальянской «Ромы». В нынешнем сезоне Мохамед отметился 8 голами и 5 ассистами в чемпионате Англии.