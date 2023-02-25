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Рэшфорд: «В футболе 95% зависит от твоего менталитета»

25 Февраля 2023 • 13:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Брентфорд
отменен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о своей результативности в нынешнем сезоне.

Напомним, что во всех турнирах 25-летний футболист провёл за манкунианцев 37 матчей, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.

По словам Рэшфорда, в футболе большую роль играет правильный менталитет, поэтому сейчас он уделяет этому аспекту повышенное внимание.

«Я нахожусь в тех областях, откуда забиваются голы. Это то, над чем я работаю последние несколько лет. В футболе 95% зависит от твоего менталитета. Это закладывает фундамент для игры», — приводит слова Рэшфорда The Guardian.

После 24 туров АПЛ «красные дьяволы» расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 49 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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