Рэшфорд: «В футболе 95% зависит от твоего менталитета»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о своей результативности в нынешнем сезоне.

Напомним, что во всех турнирах 25-летний футболист провёл за манкунианцев 37 матчей, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.

По словам Рэшфорда, в футболе большую роль играет правильный менталитет, поэтому сейчас он уделяет этому аспекту повышенное внимание.

«Я нахожусь в тех областях, откуда забиваются голы. Это то, над чем я работаю последние несколько лет. В футболе 95% зависит от твоего менталитета. Это закладывает фундамент для игры», — приводит слова Рэшфорда The Guardian.

После 24 туров АПЛ «красные дьяволы» расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 49 очков.