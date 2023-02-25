Матч «МЮ» - «Саутгемптон» в АПЛ перенесён

Поединок 27-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» перенесен. Об этом сообщается на официальном сайте манкунианского гранда.

Напомним, что изначально встреча должна была состояться 11 марта, но теперь состоится на день позже – 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Матч перенесли из-за выхода подопечных Эрика тен Хага в следующий раунд плей-офф Лиги Европы. В 1/8 финала еврокубка «красные дьяволы» встретятся с севильским «Бетисом». Первая игра пройдет 9 марта, а ответная – 16 марта.

В Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает третье место после 24 туров.