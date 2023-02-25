Игрок «МЮ» Гринвуд и девушка, обвинившая его в изнасиловании, ждут ребёнка

21-летний вингер Мэйсон Гринвуд, который является игроком «Манчестер Юнайтед», вскоре станет отцом. Как информирует газета The Sun, девушка игрока Хэрриет Робсон беременна. Рождение ребенка ожидается грядущим летом.

Напомним, что ранее Хэрриет обвинила Гринвуда в изнасиловании и побоях. Было проведено расследование и в феврале этого года с Мэйсона были сняты все обвинения. Несмотря на это, полузащитник по-прежнему отстранен от команды. Он не выйдет на поле до завершения нынешнего сезона.

Контракт Гринвуда с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года. За первую команду он выступает с 2019 года.