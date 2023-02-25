Анри: «А я говорил Лукаку, что будет непросто»

Бывший французский нападающий Тьерри Анри дал понять, что он предупреждал Ромелу Лукаку о том, что в «Челси» у него могут возникнуть сложности. Лукаку прекрасно чувствовал себя в миланском «Интере», но зачем-то решил вернуться в чемпионат Англии - и уже через пару месяцев страстно захотел обратно в Италию.

- Когда он переходил, мы общались, и я сказал ему, что при Томасе Тухеле у него будут проблемы, потому что его стиль отличается от манеры Тухеля. Он любит прессинг, а Ромелу не любит искать мячи, он любит их получать и делать то, что требуется. Адаптируется ли он к Поттеру? У того и так проблемы в команде, - цитирует слова Анри CBS Sports.