Позорные похороны в Англии - покойного поклонника «Арсенала» облачили в футболку... «Челси»

Прискорбный во всех смыслах случай произошел в Лондоне, где некий поклонник «Арсенала» по имени Дэвид, к сожалению, ушел в мир иной. Родственники решили выполнить волю Дэвида и похоронить его в футболке «Арсенала». Ее они передали сотрудникам похоронного бюро. Но каков был шок родственников, когда на похоронах они увидели тело в гробу, но в футболке... «Челси» (хорошо, что не «Тоттенэма»)!?

Причем это была старая, 20-летней давности футболка «Челси», со времен, когда Emirates спонсировал именно эту команду. Скорее всего, путаница возникла именно из-за названия спонсора.

- Хорошо, что это не была майка «Манчестер Юнайтед», - написала в социальной сети Линда Дэйл, племянница усопшего, рассказавшая общественности об этом случае.