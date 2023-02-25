Игроки «Челси» недовольны трансфером Жоржиньо

В январское трансферное окно руководство лондонского «Челси» приняло решение расстаться с полузащитником Жоржиньо. Итальянский хавбек пополнил ряды другого английского топ-клуба – «Арсенала».

Согласно информации портала Tribal Football, некоторые футболисты команды остались недовольны этой сделкой. Игроки считают, что Жоржиньо был важен для команды и мог приносить пользу. Многие считали его одним из лидеров коллектива.

Трансфер 31-летнего полузащитника обошелся «канонирам» в 11 миллионов евро. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.