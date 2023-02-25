Глеб оценил шансы в паре «Арсенал» - «Спортинг»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Беларуси Александр Глеб высказался насчет шансов подопечных Микеля Артеты в противостоянии с лиссабонским «Спортингом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Шансы оцениваю 50 на 50, но фаворитом в этой паре считаю «Арсенал». В ЛЕ остались отличные команды. Против каждого соперника нужно настраиваться на 100%, только так можно добиться положительного результата», - передает слова Александра Metaratings.ru.

Напомним, что первые матчи 1/8 финала еврокубка состоятся 9 марта, а ответные пройдут 16 марта.

В Премьер-лиге «Арсенал» лидирует после 24 туров.