Лидер «Майнца» заинтересовал английские клубы

Целый ряд ведущих английских клубов заинтересован в приглашении перспективного 24-летнего немецкого полузащитника Антона Штаха, который выступает за «Майнц». Среди них и «Ливерпуль», которым руководит бывший тренер этого немецкого клуба - Юрген Клопп.

Помимо мерсисайдцев, это, как уточняет издание 90min, также такие команды, как «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Ранее Штах выступал лишь в немецком футболе, он защищал цвета таких клубов, как «Еддело», «Гройтер Фюрт», а за «Майнц» выступает с 2021 года.

Любопытно, но он уже привлекался к выступлениям за сборную Германии, в прошлом году дебютировав в игре с Израилем.