«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Дайером

Защитник Эрик Дайер может заключить новое трудовое соглашение с лондонским «Тоттенхэмом». Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира, руководство клуба начало переговоры с 29-летним игроком о пролонгации сотрудничества.

Срок действующего трудового договора футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины следующего года. В составе «шпор» Дайер выступает с лета 2014 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги защитник поучаствовал в 23 поединках, отметившись двумя забитыми мячами.

По итогам 24 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 42 очка и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.