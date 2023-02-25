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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Дайером

25 Февраля 2023 • 09:09 Комментировать

Защитник Эрик Дайер может заключить новое трудовое соглашение с лондонским «Тоттенхэмом». Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира, руководство клуба начало переговоры с 29-летним игроком о пролонгации сотрудничества.

Срок действующего трудового договора футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины следующего года. В составе «шпор» Дайер выступает с лета 2014 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги защитник поучаствовал в 23 поединках, отметившись двумя забитыми мячами.

По итогам 24 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 42 очка и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эрик Дайер
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