Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.

«Кто является претендентом на чемпионство? Взгляните в турнирную таблицу, и вы все поймете. Раньше это были скачки двух лошадей, но сейчас их стало гораздо больше», - передает слова немецкого специалиста издание AS.

Напомним, что Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Испанский специалист четыре раза приводил «горожан» к чемпионскому титулу АПЛ.

После 24 туров «Сити» занимает второе место и отстает от лидирующего «Арсенала» на два балла.