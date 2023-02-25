Целый ряд английских клубов заинтересован в Смоллинге

Английский защитник Крис Смоллинг, несмотря на свои слова о том, что он хочет остаться в Италии, может сменить клуб - его услугами заинтересовались английские клубы, причем не один, а сразу много. Речь о таких командах, как «Фулхэм», «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм», сообщает издание 90min. Однако финансовые и другие подробности возможных соглашений не сообщаются.

Напомним, что Смоллинг раньше уже выступал в английском чемпионате, в том числе и в составе «Манчестер Юнайтед», в котором отпахал десять лет, хотя и не самых славных в истории клуба - с 2010 по 2020 год. Также защищал цвета «Фулхэма».