«Ньюкасл» нацелился на главного защитника «Вулверхэмптона»

«Ньюкасл» готов составить конкуренцию английскому «Челси» в борьбе за центрального защитника «Вулверхэмптона» Макса Килмана. Ранее, пару дней тому назад, мы уже сообщали об интересе «пенсионеров» к 25-летнему футболисту. Сейчас им заинтересовались и «сороки», сообщает Football Insider.

Любопытно, что Килман, в принципе, является нашим человеком - его отец родом из Одессы, а мать - из Киева. Макс является воспитанником «Фулхэма», также выступал за «Джиллингем», «Уэллинг Юнайтед», «Мейденхед Юнайтед», «Марлоу», а с 2018 года - за свой нынешний клуб, «Вулверхэмптон».