Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» не смог обыграть «Вулверхэмптон»

25 Февраля 2023 • 01:00 Комментировать
Фулхэм
1:1
Вулверхэмптон
окончен

Несмотря на то, что «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» решают различные задания, их очный матч в 25-м туре АПЛ получился примерно равным. На экваторе первого тайма «волки» здорово разыграли мяч в контратаке, и последний, результативный удар нанес Пабло Сарабия. Почти спустя тайм лондонцы отыгрались, Манор Соломон вел мяч у линии штрафной и вколотил его в дальнюю часть ворот. На 90-й минуте лучший нереализованный момент поединка имел Карлос Винисиус, но ударом головой не смог переиграть вратаря.

1:1, «Фулхэм» остается на шестом месте, «волки» - 15-е.

Протокол игры  
Фулхэм1:1Вулверхэмптон
  23'Сарабия Пабло (0:1)
(1:1) Манор Соломон64'  
Лено БерндТете КенниДиоп ИссаРим ТимРобинсон ЭнтониРид Харрисон 46' (Лукич Саша ( 46') Пальинья Жоау  19'Рид Бобби 46' (Манор Соломон ( 46') Перейра Андреас  73'Виллиан Боргес 83' (Уилсон Гарри ( 83') Винисиус Карлос
Запасные: Родак МарекАдарабиойо ОлуватосинДаффи ШейнДжеймс ДэниэлСедрик СоарешКюрзава Левен
Са ЖозеСемеду НелсонДоусон КрэйгКилман МаксБуэно УгоЛемина МариоНевеш РубенЛуис Матеус II 76' (Поденсе Даниэл ( 76') Сарабия Пабло 76' (Моутинью Жоау ( 76') Хименес Рауль 84' (Коста Диего ( 84') Кунья Матеус 60' (Траоре Адама ( 60')
Запасные: Гомес ЖоаоБентли ДаниелХонни КастроКоллинз НатанАит-Нури Раян
24 февраля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Вулверхэмптон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
1
2.46 3.55 2.85
Видео
25.02.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.30 2.80
Видео
25.02.23 в 18:00
Лестер Лестер
Арсенал Арсенал
5.40 4.10 1.64
Видео
25.02.23 в 18:00
Лидс Лидс
Саутгемптон Саутгемптон
1.92 3.75 3.95
Видео
25.02.23 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.91 3.70 4.10
Видео
25.02.23 в 20:30
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити Манчестер Сити
7.20 5.40 1.39
Видео
25.02.23 в 22:45
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
4.30 3.85 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
01:13 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не знает поражений шесть матчей подряд
01:13 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес – о положении «Челси»: «Постараемся вернуться на победный путь уже в воскресенье»
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не смог обыграть «Вулверхэмптон»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Барелла не горит желанием менять «Интер» на «Ливерпуль»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Надеюсь, «Челси» выкупит Фелиша»
00:16 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Я не пропускал тренировки «Бенфики», когда велись переговоры с «Челси»
00:07 · Англия. Премьер-лига
В «Интере» вновь поверили в Лукаку
24 Февраля
23:35 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Интера» возглавляет список трансферных целей «Ливерпуля»
22:59 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «Сейчас не лучшее время для игры с «Ливерпулем»
22:49 · Англия. Премьер-лига
Александр Глеб верит в чемпионство «Арсенала»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» хочет приобрести клуб французской Лиги 1 слухи
22:28 · Англия. Премьер-лига
Хьюз: «Сильные тренеры слишком дорожат своей репутацией и больше думают об ущербе»
22:16 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» считают Клоппа вероятным сменщиком Анчелотти слухи
22:00 · Англия. Премьер-лига
Каземиро назвал АПЛ сложнейшей лигой мира
21:54 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 февраля 2023
Все новости
Рекомендуем