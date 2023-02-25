«Фулхэм» не смог обыграть «Вулверхэмптон»

Несмотря на то, что «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» решают различные задания, их очный матч в 25-м туре АПЛ получился примерно равным. На экваторе первого тайма «волки» здорово разыграли мяч в контратаке, и последний, результативный удар нанес Пабло Сарабия. Почти спустя тайм лондонцы отыгрались, Манор Соломон вел мяч у линии штрафной и вколотил его в дальнюю часть ворот. На 90-й минуте лучший нереализованный момент поединка имел Карлос Винисиус, но ударом головой не смог переиграть вратаря.

1:1, «Фулхэм» остается на шестом месте, «волки» - 15-е.