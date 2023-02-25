«Фулхэм» не смог обыграть «Вулверхэмптон»

Несмотря на то, что «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» решают различные задания, их очный матч в 25-м туре АПЛ получился примерно равным. На экваторе первого тайма «волки» здорово разыграли мяч в контратаке, и последний, результативный удар нанес Пабло Сарабия. Почти спустя тайм лондонцы отыгрались, Манор Соломон вел мяч у линии штрафной и вколотил его в дальнюю часть ворот. На 90-й минуте лучший нереализованный момент поединка имел Карлос Винисиус, но ударом головой не смог переиграть вратаря.
1:1, «Фулхэм» остается на шестом месте, «волки» - 15-е.
Протокол игры
|23'Сарабия Пабло (0:1)
|(1:1) Манор Соломон64'
Лено Бернд•Тете Кенни•Диоп Исса•Рим Тим•Робинсон Энтони•Рид Харрисон46' (Лукич Саша (46') •Пальинья Жоау• 19'Рид Бобби46' (Манор Соломон (46') •Перейра Андреас• 73'Виллиан Боргес83' (Уилсон Гарри (83') •Винисиус Карлос
Са Жозе•Семеду Нелсон•Доусон Крэйг•Килман Макс•Буэно Уго•Лемина Марио•Невеш Рубен•Луис Матеус II76' (Поденсе Даниэл (76') •Сарабия Пабло76' (Моутинью Жоау (76') •Хименес Рауль84' (Коста Диего (84') •Кунья Матеус60' (Траоре Адама (60')
24 февраля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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