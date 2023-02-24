Виейра: «Сейчас не лучшее время для игры с «Ливерпулем»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался о предстоящей встрече с «Ливерпулем».

Матч состоится 25 февраля в рамках Английской премьер-лиги. В своём предыдущем поединке мерсисайдцы потерпели крупное поражение от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов – 2:5.

«Не думаю, что сейчас удачное время для игры с «Ливерпулем». Учитывая достижение клуба в последние годы и качество нынешнего состава, можно предположить, насколько велико желание команды поскорее реабилитироваться. Впрочем, в последних двух матчах мы были достаточно хороши, и в этот раз на нашей стороне также будет поддержка родных трибун», – цитирует пресс-служба «Кристал Пэлас» Виейра.