Новое руководство лондонского «Челси» заинтересовано в расширении своей сети клубов.

По информации L’Equipe, боссы «аристократов» планируют встать у руля французского «Страсбурга». Сообщается, что Марк Келлер, президент клуба Лиги 1, недавно разговаривал с американскими владельцами «Челси», которые очень заинтересованы в покупке клуба. По условиям возможной сделки, Тодд Бёли и его команда получат 100 процентов акций «Страсбурга». Отмечается, что в руководстве «синих» ценят финансовое состояние своей цели и возможность сдачи футболистов в аренду.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги 1 «Страсбург» находится на 15-й строчке. «Челси» в таблице Премьер-лиги занимает 10-е место.