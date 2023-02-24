Хьюз: «Сильные тренеры слишком дорожат своей репутацией и больше думают об ущербе»

Известный английский специалист Марк Хьюз рассказал о важности репутации для тренеров.

«В прошлом я был виновен в том, что упускал из виду роли ниже Премьер-лиги или Чемпионшипа. Реальность такова, что специалистов выше уровнем слишком дорожат своей репутацией и больше думают о репутационном ущербе, чем о том, чтобы выйти и сделать свою работу», — приводит слова наставника «Брэдфорд Сити» издание BBC.

Напомним, что прежде Хьюз руководил такими клубами, как «Манчестер Сити», «Сток Сити», «Фулхэм», «Блэкберн», «Саутгемптон» и «КПР».