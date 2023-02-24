Каземиро назвал АПЛ сложнейшей лигой мира

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро сравнил уровень испанского и английского чемпионатов.

«Я не хочу недооценивать Ла Лигу, но в АПЛ матчи гораздо более сложные, больше движения. В Испании обычно предпочитают тики-таку. Здесь же больше переходов владения, больше атакующих движений», — рассказал бразильский хавбек, чьи слова приводит пресс-служба «красных дьяволов». Каземиро отметил, что хочет выиграть золото Английской премьер-лиги и остаться в памяти болельщиков «МЮ» как футболист, который берёт трофеи.

Напомним, что Каземиро присоединился к «Манчестер Юнайтед» перед началом нынешнего сезона, перейдя из мадридского «Реала», в составе которого он выиграл пять золотых медалей Лиги чемпионов и три чемпионата Испании.