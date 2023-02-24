​Капелло вспомнил, как почти заменил Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло вспомнил, как в своё время он мог заменить Алекса Фергюсона на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед».

«Его сын и агент приезжали ко мне в гости в Рим. Мы почти договорились, но потом я увидел, что Фергюсона оставили в «Манчестер Юнайтед» ещё на три года.

Утром он позвонил мне и сказал: «Прости, Фабио, моя жена хочет, чтобы я работал, она не хочет, чтобы я сидел дома», - рассказал Капелло итальянскому Sky.

Напомним, что сэр Алекс Фергюсон покинул должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2012/2013. В том сезоне «красные дьяволы» стали чемпионами Англии. С тех пор титул АПЛ манкунианцы не выигрывали.