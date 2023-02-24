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Поттер: «Моя семья страдает»

24 Февраля 2023 • 19:33 Комментировать

Рулевой «Челси» Грэм Поттер находится под серьёзным давлением на фоне неудовлетворительных результатов команды. Тренер признался, что с трудностями сталкивается не только он, но и его близкие.

«Моя семья страдает. Страдает и психологическое здоровье, мне тяжело. Но всем наплевать, таковы дела.

Это действительно сложно. Пару недель назад я сказал, что это самая сложная работа, и на это есть причины. Несколько опытных ребят сказали мне, что это была худшая предсезонка, которую они проводили. В плане организации всё было не так, как хотелось бы. Но меня тут не было, поэтому не могу ничего сказать», - сказал Поттер на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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