Клопп настроен создать новую команду в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что летом в составе команды намечается серьёзная перестройка.

«Мы должны будем что-то делать летом, это понятно. Одна из причин, по которой я подписал новый контракт, заключается в этом [в создании новой команды]. В прошлом году у нас не было значительных перемен. Теперь мы должны узнать, кто покинет клуб, прежде чем строить планы», - сказал Клопп журналистам на пятничной пресс-конференции.

Напомним, что «Ливерпуль» на текущий момент занимает только восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. На неделе команда Юргена Клоппа проиграла «Реалу» в Лиге чемпионов со счётом 2:5.