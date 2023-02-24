​Поттер рассказал о состоянии Пулишича и Канте

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер выступил перед журналистами в преддверии дерби против «Тоттенхэма». Среди прочего, рулевой лондонской команды высказался о кадровой ситуации.

«Мы провели хорошую неделю тренировок. Готовы все, кроме Кристиана Пулишича и Н’Голо Канте. Они делают разминочную работу с командой, а на следующей неделе они будут более вовлечены в работу.

Аспиликуэта? Он не будет играть на этих выходных, потому что нам нужно соблюсти протоколы. Но у него всё хорошо», - сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, что Сесар Аспиликуэта получил сотрясение мозга в прошлом матче Премьер-лиги против «Саутгемптона».