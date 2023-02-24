​Грасия получил рабочую визу – он сможет тренировать «Лидс»

На днях «Лидс» объявил о назначении Хави Грасии на должность главного тренера команды. При этом 52-летнему испанцу предстояло получить рабочую визу. Пресс-служба «павлинов» с радостью проинформировала общественность о том, что Грасия и члены его тренерского штаба получили нужное разрешение и могут приступить к работе.

«Лидс» на текущий момент занимает 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии. В субботу, 25 февраля, команда Хави Грасии проведёт домашний матч против «Саутгемптона».

В России Хави Грасию могут помнить по работе на должности главного тренера «Рубина».