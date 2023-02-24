В зимнее трансферное окно «Челси» подписал полузащитника Андрея Сантоса. 18-летний бразилец не получил разрешение на работу в Англии, поэтому «пенсионеры» не смогли внести его в заявку. Ожидалось, что Сантос перейдёт в аренду в «Палмейрас», но не сложилось – клубы не смогли договориться. Теперь «Челси» получил предложение по хавбеку от «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal.

По данным источника, в настоящий момент «Челси» оценивает предложение. В то же время отмечается, что Андрей Сантос не хотел бы переезжать в МЛС – он рассчитывает играть в более сложной лиге, прежде чем получить возможность в «Челси».