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​«Реал» нацелился на игрока «Челси» слухи

24 Февраля 2023 • 15:37 Комментировать

В летнее трансферное окно «Реал» рассчитывает усилить фланги атаки. Как сообщает Defensa Central, мадридцы могут подписать Кристиана Пулишича из «Челси».

В то же время отмечается, что в «Реале» рассматривают Кристиана Пулишича не на основную роль, а на роль дублёра для Винисиуса Жуниора и Родриго.

Кристиану Пулишичу сейчас 24 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают американского полузащитника в 38 миллионов евро.

За «Челси» Кристиан Пулишич провёл 136 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 26 голов и 21 результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
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