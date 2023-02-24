В летнее трансферное окно «Реал» рассчитывает усилить фланги атаки. Как сообщает Defensa Central, мадридцы могут подписать Кристиана Пулишича из «Челси».

В то же время отмечается, что в «Реале» рассматривают Кристиана Пулишича не на основную роль, а на роль дублёра для Винисиуса Жуниора и Родриго.

Кристиану Пулишичу сейчас 24 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают американского полузащитника в 38 миллионов евро.

За «Челси» Кристиан Пулишич провёл 136 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 26 голов и 21 результативный пас на партнёра.