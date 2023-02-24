Клопп: «У нас есть планы на летнее трансферное окно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от летнего трансферного окна. Ранее ходили слухи, что в клубе планируется перестройка. Сейчас мерсисайдцы находятся на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге и практически потеряли шансы на трофей в нынешнем сезоне.

«У нас есть планы на летнее трансферное окно. Наши идеи основаны на клубной философии. Посмотрим, удастся ли нам достичь целей, или же придётся адаптироваться. Мы ведём обсуждения с руководством и тренерским штабом», – заявил Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» ранее связывали с трансферами двух полузащитников – Матеуса Нунеса из «Вулверхэмптона» и Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».