Лисандро Мартинес – о победе над «Барселоной»: «Тен Хаг смог зажечь нас в перерыве»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал о том, как главный тренер Эрик тен Хаг сумел зажечь команду в перерыве матча с «Барселоной». Напомним, «красные дьяволы» одержали волевую победу 2:1 на «Олд Траффорд» и завоевали путёвку в следующий раунд.

«Не могу сказать на камеру то, о чём тен Хаг говорил в перерыве в раздевалке. Он смог зажечь нас. Мы вышли на второй тайм совершенно другими. В первой половине мы не смотрелись, как команда», – сказал Мартинес в послематчевом интервью.

По результатам сегодняшней жеребьёвки стало известно, что в ⅛ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с другой испанской командой – «Бетисом».