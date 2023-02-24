​У Асенсио есть три варианта в АПЛ

Всё идёт к тому, что полузащитник Марко Асенсио покинет «Реал» по завершению нынешнего сезона в статусе свободного агента. Как сообщает Football Insider, у 27-летнего футболиста есть сразу три варианта в Английской премьер-лиге. Так, Асенсио может перебраться в «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» или «Тоттенхэм».

По данным источника, все три английских клуба уже связались с посредниками для обсуждения возможного подписания Марко Асенсио. Правила ФИФА позволяют 27-летнему полузащитнику уже сейчас подписать предварительный контракт с одним из представителей АПЛ.

В сезоне 2022/2023 Марко Асенсио забил шесть голов и отдал пять голевых передач в 30 матчах за «Реал».