Полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон продлил контракт со своей командой. Парагваец останется на «Сент Джеймс Парк» минимум до сезона-2025/26.

«С самого начала я чувствовал себя в «Ньюкасле» как дома. Я очень рад остаться здесь. Я буду продолжать выкладываться по максимуму на поле», – сказал Мигель в интервью официальному сайту «сорок».

Этот сезон пока является лучшим в карьере Альмирона. На счету 29-летнего парагвайца 10 голов и одна результативная передача в Английской премьер-лиге. Для сравнения, за предыдущие 4 сезона Мигель отметился всего лишь девятью голами в чемпионате.