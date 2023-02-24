«Ливерпуль» решил продать Фабиньо

29-летний опорный полузащитник Фабиньо, выступающий в Английской премьер-лиге за «Ливерпуль», может покинуть мерсисайдский гранд по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации журналистов портала Goal.com, руководство «красных» готово рассмотреть варианты продажи южноамериканца в летнее трансферное окно. На «Энфилде» недовольны снижением уровня игры футболиста.

В текущем сезоне Фабиньо провел 32 поединка за «Ливерпуль», не отметившись голевыми действиями. Контракт бразильца рассчитан до середины 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.