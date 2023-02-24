«Эвертон» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с голкипером Джорданом Пикфордом. 28-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2027 года.

За «Эвертон» Джордан Пикфорд выступает с лета 2017 года. С тех пор голкипер провёл за «ирисок» 222 официальных матча, в которых пропустил 319 голов. Пикфорд является основным вратарём национальной сборной Англии.

«Эвертон» на текущий момент занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда проведёт 25 февраля – против «Астон Виллы» на своём поле.