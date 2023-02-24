Эллиот: «Все игроки «Ливерпуля» готовы сражаться, чтобы доказать людям их неправоту»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот рассказал об уровне подготовки команды. Англичанин утверждает, что футболисты мерсисайдцев сражаются для того, чтобы достойно ответить на критику.

«Все игроки «Ливерпуля» готовы сражаться, чтобы доказать людям их неправоту. Каждый выкладывается на тренировках. В такое время нам нужны все футболисты состава, тренерский штаб, а также фанаты», – цитирует Эллиота официальный сайт «Ливерпуля».

Команда Юргена Клоппа в даннный момент находится на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги и всёрьёз рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.