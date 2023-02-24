«Тоттенхэм» и «Наполи» претендуют на игрока из Серии А

23-летний опорный полузащитник Мортен Юльманн, выступающий в итальянском чемпионате за «Лечче», может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации портала Goal.com, заинтересованность в услугах датского футболиста проявляют сразу несколько европейских клубов. Речь идет о лондонском «Тоттенхэме», дортмундской «Боруссии», «Наполи» и «Роме».

В текущем сезоне хавбек принял участие в 22 поединках за «Лечче», в которых отметился пятью голевыми передачами.

Контракт Юльманна рассчитан до лета 2024 года, а его стоимость оценивается в восемь миллионов евро.