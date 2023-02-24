Скоулз: «Каземиро похож на Роя Кина»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал выступления Каземиро в нынешнем сезоне. Напомним, бразилец присоединился к «красным дьяволам» летом после перехода из мадридского «Реала».

«Я не вижу в Каземиро полузащитника оборонительного плана. Он действует везде. Он как защищается, так и атакует. Каземиро время от времени контролирует игру. Он очень похож на Роя Кина», – цитирует Скоулза Utd Plug.

Каземиро в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Полузащитник является пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».