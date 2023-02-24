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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Селлес может остаться на посту тренера «Саутгемптона» до конца сезона

24 Февраля 2023 • 11:49 Комментировать
Лидс
...
Саутгемптон
25.02 18:00

Временный тренер «Саутгемптона» Рубен Селлес может остаться на своём посту до конца нынешнего сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «святых» задумывается над тем, чтобы предоставить шанс испанскому специалисту.

Напомним, в своём единственном матче во главе команды Селлес добыл выездную победу над «Челси» со счётом 1:0. «Саутгемптон» при этом до сих пор находится на дне турнирной таблицы Английской премьер-лиги, отставая от спасительной зоны на три очка.

Селлес ранее работал в России, где занимал пост помощника главного тренера в ярославском «Шиннике».

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Рубен Селлес
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