«Ливерпуль» хочет купить итальянца с ценником 55 млн евро

23-летний итальянский защитник Алессандро Бастони, правами на которого владеет миланский «Интер», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По данным журналистов Fichajes, заинтересованность в его услугах проявляет «Ливерпуль».

Главным препятствием может стать то, что мерсисайдцы по итогам нынешнего сезона рискуют не попасть в Лигу чемпионов. Бастони хочет играть за команду, которая является стабильным участником престижного еврокубка.

Бастони связан контрактными обязательствами с «нерадзурри» до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.