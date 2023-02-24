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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» хочет купить итальянца с ценником 55 млн евро

24 Февраля 2023 • 11:40 Комментировать

23-летний итальянский защитник Алессандро Бастони, правами на которого владеет миланский «Интер», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По данным журналистов Fichajes, заинтересованность в его услугах проявляет «Ливерпуль».

Главным препятствием может стать то, что мерсисайдцы по итогам нынешнего сезона рискуют не попасть в Лигу чемпионов. Бастони хочет играть за команду, которая является стабильным участником престижного еврокубка.

Бастони связан контрактными обязательствами с «нерадзурри» до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

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Интер Милан Ливерпуль Алессандро Бастони трансферы футбола - лето 2023
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