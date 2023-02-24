«Тоттенхэм» - лидер в гонке за услуги Мэддисона

Нападающий «Лестера» Джеймс Мэддисон, скорее всего, покинет свой клуб летом, за ним охотятся конкуренты «Лестера». В частности, интерес проявляет «Манчестер Юнайтед», о чем мы уже сообщали, но на самом деле, как сообщает Football 365, лидером в гонке за услугами 326-летнего футболиста является лондонский «Тоттенхэм». Финансовые услуги гипотетического соглашения сторон, увы, не сообщаются.

Мэддисон является воспитанником «Ковентри Сити», однако успел поиграть и за другие клубы, помимо «Лестера» - это были также «Норвич Сити», и сезон в шотландском «Абердине». Привлекался к выступлениям за молодежную сборную Англии и даже провел один матч в основной команде.