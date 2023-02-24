«Эвертон» не отказывается от планов по приобретению нападающего «Удинезе»

В январе мы уже сообщали о том, что английский «Эвертон» положил глаз на форварда итальянского «Удинезе», португальца Бету, который в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром своего клуба во внутреннем чемпионате.

Однако приобрести его в январе не получилось, и это лишь раззадорило руководство «ирисок». Как сообщает Liverpool Echo, новая попытка приобретения 25-летнего футболиста будет сделана летом. Подробности финансового плана не сообщаются. «Удинезе» выкупил его за относительно скромные семь миллионов евро.

Бету выступает за клуб с 2021 года, ранее он защищал цвета «Портимоненсе».