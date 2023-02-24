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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл 15-летний талант в Эквадоре

24 Февраля 2023 • 04:10 Комментировать

Английский «Челси» положил глаз на 15-летнего эквадорского полузащитника Кендри Паэса, который сейчас выступает за «Индепендьенте дель Валле». Речь об устном «договоре о намерениях» - когда игроку исполнится восемнадцать лет, он сможет перейти в «Челси». Об этой перспективе сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что лондонский клуб переживает достаточно серьезный кризис - возможно, самый острый за последние двадцать лет. Сейчас команда занимает лишь десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре команда сыграет с «Тоттенхэмом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кендри Паэс
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