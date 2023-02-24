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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игроки «МЮ» забили 19 голов в сезоне после выхода на замену

24 Февраля 2023 • 01:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Брентфорд
отменен

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони вышел на поле в недавнем ответном матче против «Барселоны» в Лиге Европы и забил второй гол «красных дьяволов» в игре. Таким образом, игроки «МЮ» забили в текущем сезоне уже 19 голов после выхода на замену – это больше, чем у любой другой команды из топ-5 чемпионатов Европы. Фактом делится портал футбольной статистики Opta.

Напомним, что гол бразильского вингера стал победным для подопечных Эрика тен Хага, матч завершился со счётом 2:1. А общий счёт в двухматчевом противостоянии «МЮ» и «Барсы» - 4:3.

Теперь «манкунианцы» продолжат играть не только на английском, но и на европейском фронте, а «Барселоне» придётся сосредоточиться на внутренних турнирах и постараться не упустить преимущество над «Реалом» в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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