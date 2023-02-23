Беллингем готов перейти в «Ливерпуль», несмотря на риск отсутствия ЛЧ

Молодое дарование дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем готов стать игроком «Ливерпуля» даже несмотря на то, что «красные» рискуют не попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон. Полузащитник является поклонником тренерского таланта Юргена Клоппа, сообщает The Athletic.

Напомним, что в текущем сезоне «Ливерпуль» гораздо слабее выступает в АПЛ и идёт лишь на восьмом месте чемпионата Англии. В Лиге чемпионов на первой стадии плей-офф «красные» попали на мадридский «Реал» и проиграли первый матч – 2:5.

Ранее сообщалось, что другой претендент на игрока в лице мадридского «Реала» потерял оптимизм по сделке с «Боруссией» по Беллингему.