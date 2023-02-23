Тен Хаг рассказал о том, как трапезничал с Фергюсоном

Как мы уже сообщали, нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» решил пообедать с наставником бывшим - сэром Алексом Фергюсоном, который тренировал клуб 27 лет - с 1986 по 2013 год.

- Я всегда люблю поговорить с людьми, которые обладают такими большими знаниями и опытом. Он хочет делиться своим опытом, он хочет помогать. Чувствуется, что «Манчестер Юнайтед» - это его клуб. Он и сейчас предан ему и следит за тем, что происходит. Это был прекрасный вечер и мне не терпится повторить его, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

Напомним, что Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.