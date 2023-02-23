Бенитес: «17 лет назад Дани Алвес едва не перешёл в «Ливерпуль»

Бывший наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес рассказал, что легенда «Барселоны» Дани Алвес мог перейти в стан «красных» летом 2006 года. Трансфер бразильца из «Севильи» был очень близок, однако «Ливерпуль» столкнулся с ограничениями в бюджете. Поэтому в клубе решили вложиться в нападающего Дирка Кёйта, пишет Goal.

В итоге «Ливерпуль» подписал Кёйта, который стал культовым нападающим в стане мерсисайдцев - нидерландец забил 51 гол за «красных».

Алвес после перешёл в «Барселону», с которой выиграл множество внутренних и международных трофеев.

Напомним, в настоящий момент бразилец переживает худший период в жизни – его подозревают в изнасиловании.