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Бенитес: «17 лет назад Дани Алвес едва не перешёл в «Ливерпуль»

23 Февраля 2023 • 21:58 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
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25.02 22:45

Бывший наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес рассказал, что легенда «Барселоны» Дани Алвес мог перейти в стан «красных» летом 2006 года. Трансфер бразильца из «Севильи» был очень близок, однако «Ливерпуль» столкнулся с ограничениями в бюджете. Поэтому в клубе решили вложиться в нападающего Дирка Кёйта, пишет Goal.

В итоге «Ливерпуль» подписал Кёйта, который стал культовым нападающим в стане мерсисайдцев - нидерландец забил 51 гол за «красных».

Алвес после перешёл в «Барселону», с которой выиграл множество внутренних и международных трофеев.

Напомним, в настоящий момент бразилец переживает худший период в жизни – его подозревают в изнасиловании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рафаэль Бенитес Дирк Кёйт Дани Алвес
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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