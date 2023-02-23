​Бентанкура прооперировали – он вернётся в конце 2023 года

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил серьёзную травму колена в недавнем матче Английской премьер-лиги против «Лестера». Как сообщает Sky Sports, 25-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство.

Ожидается, что Родриго Бентанкур снова выйти на футбольное поле сможет в ноябре этого года, не раньше. Конкретные прогнозы пока что делать сложно.

В сезоне 2022/2023 Родриго Бентанкур провёл за «Тоттенхэм» 26 матчей. В них 25-летний уругваец записал на свой счёт шесть голов и два голевых паса на партнёров.

Добавим, что «Тоттенхэм» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице Премьер-лиги.