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​Кукурелья: «Мудрик может стать лучшим игроком в мире»

23 Февраля 2023 • 17:56 Комментировать

Защитник «Челси» Марк Кукурелья ответил на вопрос, кто из зимних новичков может стать самым ценным оружием для клуба.

«Возможно, Мудрик. Он такой быстрый, и у него много разных качеств. Думаю, что это очень хороший футболист. У него есть качества, за счёт которых он может стать лучшим игроком в мире через несколько лет. Ему нужно учиться и оставаться счастливым в своём новом клубе», - сказал Кукурелья, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.

Напомним, что за трансфер Михаила Мудрика «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро. За счёт бонусных выплат сумма может вырасти до 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья Михаил Мудрик
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