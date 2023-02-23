​Кукурелья верит, что «Челси» финиширует в топ-4

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался текущем положении дел в команде.

В зимнее трансферное окно «Челси» потратил почти 330 миллионов евро. При этом команда Грэма Поттера сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«У нас в составе много изменений, пришло много новых игроков. Думаю, сейчас для нас самое время построить новую эру.

В первой части сезона мы были не так хороши, но сейчас у нас нет оправданий. Нам нужно усердно тренироваться, нужно сосредоточиться на победах, чтобы финишировать в четвёрке лучших в АПЛ», - высказался Кукурелья, чьи слова приводит на своих страницах портал Goal.

Сейчас «Челси» отстаёт от четвёртого «Тоттенхэма» на 11 очков.