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​«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить защитника «Наполи»

23 Февраля 2023 • 17:29 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно планирует подписать защитника «Наполи». Как сообщает Corriere dello Sport, на радаре «красных дьяволов» находится Ким Мин Джэ.

В контракте Кима прописан пункт о возможном его выкупе за 42 миллиона фунтов (48 миллионов евро). Этот пункт летом будет действовать на протяжении 15 дней. В это окно «Манчестер Юнайтед» и может направить предложение.

В то же время отмечается, что «Наполи» пытается договориться с 26-летним защитником о новом контракте с увеличением клаузулы до 57 миллионов фунтов (65 миллионов евро).

Ким Мин Джэ выступает за «Наполи» с лета прошлого года после перехода из «Фенербахче».

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Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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