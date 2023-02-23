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Гвардиола отказался от звёздного Неймара слухи

23 Февраля 2023 • 16:58 Комментировать (1)

Поговаривают, что нападающий Неймар может покинуть «ПСЖ» по завершению нынешнего сезона. Несколько дней назад в прессе появлялась информация о том, что бразилец может оказаться в «Манчестер Сити». Впрочем, вероятность такого трансфера невелика из-за позиции главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает El Nacional, Гвардиола не хочет видеть Неймара в своей команде из-за сомнений относительно его профессионализма и поведения.

Неймар – самый дорогой футболист в истории. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильца невероятную сумму - 222 миллиона евро.

Самый дорогой игрок в истории больше не нужен: Почему «ПСЖ» избавляется от Неймара

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола Неймар трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ALKL
23 Февраля 2023 в 17:08
Почему? его купит АлеХ1972 как только отработает орально 1 км Адриано Челентано
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