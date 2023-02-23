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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Де Дзерби могут дисквалифицировать

23 Февраля 2023 • 16:44 Комментировать

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может быть дисквалифицирован после того, как Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в его адрес. Обвинения касаются неподобающего поведения тренера – после игры с «Фулхэмом» (поражение 0:1) де Дзерби получил красную карточку за разговоры с судьей.

До понедельника де Дзерби должен ответить на обвинения. В случае дисквалификации итальянец не сможет находиться на тренерской скамейке на ближайшем матче, пишет The Athletic.

Ранее Роберто де Дзерби говорил, что он не ругался с арбитром, а просто высказывал ему своё мнение.

«Брайтон» на текущий момент занимает седьмое место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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