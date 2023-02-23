​Де Дзерби могут дисквалифицировать

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может быть дисквалифицирован после того, как Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в его адрес. Обвинения касаются неподобающего поведения тренера – после игры с «Фулхэмом» (поражение 0:1) де Дзерби получил красную карточку за разговоры с судьей.

До понедельника де Дзерби должен ответить на обвинения. В случае дисквалификации итальянец не сможет находиться на тренерской скамейке на ближайшем матче, пишет The Athletic.

Ранее Роберто де Дзерби говорил, что он не ругался с арбитром, а просто высказывал ему своё мнение.

«Брайтон» на текущий момент занимает седьмое место в таблице АПЛ.