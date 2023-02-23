Далот: «Нас ждёт сложный календарь, но мы показали, какой командой являемся»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился ожиданиями от выступлений своей команды в ближайших матчах. Напомним, сегодня «красным дьяволам» предстоит сыграть с «Барселоной» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. На выходных команда Эрика тен Хага сыграет в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом». «Манчестер Юнайтед» может выиграть свой первый трофей с 2017 года.

«Нас ждёт сложный календарь, но мы показали, какой командой являемся. Многие игроки приносят результат, даже выходя на поле со скамейки запасных. Ротация приносит пользу. Рассчитывать можно на каждого», – цитирует Далота официальный сайт «Манчестер Юнайтед».